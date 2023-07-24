Beşiktaş'ın 3. ön eleme turu rakibi kim oldu? Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Beşiktaş kiminle eşleşti?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakibi merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Beşiktaş kiminle eşleşti? araması yapıyor.
Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek. Beşiktaş'ın rakibi ise araştırılıyor. Arama motorlarında aranan Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Beşiktaş kiminle eşleşti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi henüz gerçekleşmedi. Bugün çekilecek olan kuranın sonucunda Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.
UEFA kura çekimi canlı izlemek için TV8,5 ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.
UEFA kura çekimi bugün TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te yapılırken, Avrupa Konferans Ligi 15.00'te yapılacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023