BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir?
Beşiktaş, Avrupa arenasında Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Maçın tarihi ve izlenme detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın Frankfurt ile oynayacağı maçın tarihi, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında tüm bilgiler haberimizde.
Siyah-beyazlı ekip, bu kritik maçta Avrupa'da başarılarını devam ettirmek ve turu geçmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedeflerken, taraftarlar da ekran başından takımlarına destek olmayı sürdürecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, bu kritik maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarların ilgi odağı oluyor. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir?
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.