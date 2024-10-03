BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir?

Siyah-beyazlı ekip, bu kritik maçta Avrupa'da başarılarını devam ettirmek ve turu geçmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedeflerken, taraftarlar da ekran başından takımlarına destek olmayı sürdürecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, bu kritik maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarların ilgi odağı oluyor. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.