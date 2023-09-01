Beşiktaş'ın Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Beşiktaş hangi grupta, rakipleri kim?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki grup rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın hangi grupta yer alacağı ve kimlerle mücadele edeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Peki, Beşiktaş'ın Konferans Ligi grup rakipleri kimler oldu? Beşiktaş hangi grupta, rakipleri kim? İşte, BJK Konferans Ligi rakipleri!