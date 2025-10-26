Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i! Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Beşiktaş Kasımpaşa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kasımpaşa ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Kasımpaşa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Maç öncesi taraftarlar, her iki takımın da muhtemel ilk 11'lerini ve eksik oyuncularını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta, son iki maçta formasından uzak kalan sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşısında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak. Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekliyor.

Öte yandan, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçında forma giymeyeceği bildirildi. Bu durum, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alternatif oyunculara yönelmesine neden olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkmayı planlıyor. Muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Ersin Destanoğlu

Defans: Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü

Hücum Üçlüsü: Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Touré

Forvet: Tammy Abraham

Cerny'nin 10 numara rolünde görev alması bekleniyor. Ndidi ve Kökçü, orta sahada dengeyi sağlayacak. Kanatlarda Cengiz Ünder ve Touré, hem içe kat eden hem de çizgiye inebilen profilleriyle genişliği koruyacak. Tammy Abraham, ileri uçta tek forvet olarak görev alacak.

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: A. Gianniotis

Defans: K. Piatkowski, N. Opoku, Yasin, J. Espinoza

Orta Saha: H. Hajradinovic, Gökhan, M. Ben Ouanes

Hücum: Rodrigues, Can Keleş, Fall

Kasımpaşa, 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkmayı planlıyor. Bu düzen, takımın ofansif gücünü artırmayı hedefliyor. Rodrigues ve Can Keleş'in kanatlarda etkili olmaları bekleniyor. Orta sahada ise Ben Ouanes, takımın oyun organizasyonunu yönlendirecek.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 26 Ekim 2025 Pazar

Saat: 20.00

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Yayın: beIN Sports 1