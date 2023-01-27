Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi, Aboubakar'ın golü ofsayt mı? Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, Aboubaar'ın golüyle 2. Golü buldu ama iptal edildi. Peki, Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi, Aboubakar'ın golü ofsayt mı?

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçta Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü varken gol iptl edili ve skor 1-0'a döndü. Peki, Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi, Aboubakar'ın golü ofsayt mı?

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

CANLI ANLATIM:

Dakika 37: Savunma arkasına atılan topta Muleka topu kontrol etti, yanındaki Vincent Aboubakar'a bıraktı. Onun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Hakem, Jackson Muleka'nın topa hareketlenirken ofsaytta olduğu tespit edildi ve GOL geçersiz sayıldı. Maçta durum 1-0.

Dakika 32 : Beşiktaş'ta Muleka, sağdan boş bir pozisyon buldu ama hakem, topu elle kontrol ettiğini işaret etti.

Dakika 27: Savunma arkasına atılan topa Ivan Cavaleiro hareketlendi. Savunmada Tayfur rakibini çekti. Hakem bir önceki pozisyonda Lusamba'ya faul yapıldığını belirtti ve oyunu durdurdu.

Dakika 25: Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği topa son anda Welinton dokundu ve tehlikeyi önledi.

Dakika 20: GOL! Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 18: PENALTI! Furkan'ın kısa düşen pasında Cenk Tosun araya girdi. Golcü oyuncu rakibinden sıyrılıp topu ağlara göndermek isterken yerde kaldı, penaltı.

Dakika 17: Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa Dele Alli yükseldi ama istediği vuruşu yapamadı, aut.

Dakika 15 : Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının yoğun desteği sürüyor.

Dakika 12: Masuaku'nun soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Cenk Tosun kafayı vurdu, aut.

Dakika 10: Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dakika 7: Cenk Tosun'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

Dakika 3: NET FIRSAT! Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, kaleci Runar Alex Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı.