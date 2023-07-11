Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? BJK Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Bu sezon ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın ilk Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? BJK Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bu sezon ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın ilk Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Peki Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? BJK Avrupa Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak? Detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.

Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.