Beşiktaş ilk 11'i! Antalyaspor Beşiktaş ZTK maçı ilk 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor- Beşiktaş maçı 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ilk 11'leri nasıl olacak? İşte, Beşiktaş ilk 11'i ve Antalyaspor'un muhtemel kadrosu!

ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Gabriel Paulista sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

A SPOR NASIL İZLENİR?

A Spor'un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izleme seçeneği sunulacak.