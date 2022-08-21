Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler...

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş ilk 11!Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

21-08-2022 BEŞİKTAŞ VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.