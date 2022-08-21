Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
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Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler...
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş ilk 11!Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne
Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, 21 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, saat 21:45 başlayacak.
Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.