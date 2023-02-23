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Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?

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Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini istediği iddialarını yalanladıBeşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini istediği iddialarını yalanladı
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Türk futbolunda büyük sürpriz! Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek?Türk futbolunda büyük sürpriz! Süper Lig'de şampiyonu play-off mu belirleyecek?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman? İŞte, detaylar…

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın hazırlık maçları fikstür henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ'IN SON HAZILRIK MAÇI!

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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