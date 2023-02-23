Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?
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Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman?
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları ne zaman? İŞte, detaylar…
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın hazırlık maçları fikstür henüz açıklanmadı.
BEŞİKTAŞ'IN SON HAZILRIK MAÇI!
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.