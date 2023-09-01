UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Peki, Beşiktaş hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş hangi torbada yer alıyor?

Beşiktaş hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? Sorusu bugün gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi nedeniyle araştırılıyor. Twente'yi eleyen UEFA Avrupa Konferans Ligiile Dinamo Kiev'i yarış dışı bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup etabına yazdırdı. Temsilcilerimizin rakipleri bugün saat 15.30'da çekilecek kurayla belli olacak. Peki, Beşiktaş hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş hangi torbada yer alıyor?

BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA, MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Konferans Ligi'nde grup etabı 21 Eylül-14 Aralık tarihlerinde oynanacak. 3. torbada yer alan ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde; Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani