Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması için geri sayım başladı. Bugün yapılacak kura çekimi öncesi takımlar, UEFA takım katsayılarına göre torbalara ayrıldı. Peki, Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada?

AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba: Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.

YENİ FORMATA GEÇİLDİ

UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.