Beşiktaş hangi hafta bay? Beşiktaş'ın hangi hafta maçı yok? Beşiktaş'ın bay haftası ne zaman? Beşiktaş ne zaman bay geçecek?

Beşiktaş ne zaman bay geçecek? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bu sezon 4 takımın küme düşecek olması da ligin alt sıralarındaki takımların işini daha da zorlaştırıyor. Süper Lig'deki takım sayısının 19 olmasından dolayı her hafta bir takım maç yapmadan haftayı kapatıyor. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği ise Beşiktaş'ın hangi hafta maçı yok? sorusu oldu. Peki, Beşiktaş hangi hafta bay geçecek?