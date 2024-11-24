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Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri!

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri!
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Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar, bu önemli maç öncesi takımlarının sahaya çıkacak olan kadrolarını merakla bekliyordu. İki takımın da kadrosunda sürpriz isimler yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş-Göztepe maçının 11'leri merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Beşiktaş ile Göztepe arasındaki futbol maçının heyecanı giderek artarken, her iki takımın da sahaya çıkacak olan ilk 11'leri belli oldu. Taraftarlar, bu kritik maç öncesi takımlarının kadrolarını merakla bekliyordu. İşte, Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri!

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri!

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ 11'İ

Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Emirhan, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih.

GÖZTEPE 11'İ

Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

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