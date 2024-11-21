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Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanala ilişkin detaylar merak ediliyor.

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi ağırlayacağı bu mücadele, hem takımların ligdeki durumları hem de taraftar desteği açısından önemli bir karşılaşma olacak. "Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Saat kaçta başlayacak?" gibi sorular futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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