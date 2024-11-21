Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi ağırlayacağı bu mücadele, hem takımların ligdeki durumları hem de taraftar desteği açısından önemli bir karşılaşma olacak. "Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Saat kaçta başlayacak?" gibi sorular futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.