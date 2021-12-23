Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Aralık Perşembe Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı?

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BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta 1-1 eşitlikle devam etmektedir. Maç henüz bitmedi.

Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-1 beraberlik devam ediyor. Maçta 2-1 Beşiktaş üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş'ın golleri:

31. dakika : Cyle Larin

60. dakika : Rachid Ghezzal

Göztepe'nin golleri:

3. dakika : Cherif Ndiaye

İLK YARI SONUCU : BEŞİKTAŞ 1- 1 GÖZTEPE

Maç şuan 2-1 oldu. Beşiktaş önde.

MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)

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