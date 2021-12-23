Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Aralık Perşembe Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Aralık Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Aralık Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 23 Aralık Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı? Beşiktaş - Göztepe kaç puanda? Beşiktaş - Göztepe ilk 11'de kimler var? Beşiktaş - Göztepe ligde kaçıncı sırada? Beşiktaş - Göztepe maç özeti yayınlandı mı?
Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Göztepe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maçta 1-1 eşitlikle devam etmektedir. Maç henüz bitmedi.
Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Maç 1-1 beraberlik devam ediyor. Maçta 2-1 Beşiktaş üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Beşiktaş'ın golleri:
- 31. dakika : Cyle Larin
- 60. dakika : Rachid Ghezzal
Göztepe'nin golleri:
- 3. dakika : Cherif Ndiaye
İLK YARI SONUCU : BEŞİKTAŞ 1- 1 GÖZTEPE
Maç şuan 2-1 oldu. Beşiktaş önde.
MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 GÖZTEPE
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022