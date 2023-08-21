Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi? BJK golü neden sayılmadı, ofsayt mı?

Trendyol Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 tamamlandı. Maçı izleyen taraftarlar ise arama motorlarında Beşiktaş golü neden iptal edildi? BJK golü neden sayılmadı, ofsayt mı? sorularına yanıt aradı.

77'inci dakikada sahneye bir kez daha Omar Colley çıktı fakat gol geçerlilik kazanmadı. Trendyol Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 tamamlandı. Peki, Beşiktaş golü neden iptal edildi? BJK golü neden sayılmadı, ofsayt mı?

BEŞİKTAŞ GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sahasında Pendikspor'la berabere kalan Beşiktaş'ta Omar Colley'in iptal edilen gölüne ait bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılardan bazıları topun dışardan gelmediğini ifade edereken bazıları ise tam tersi yönünde yorumlar yaptı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Pendikspor karşısında Omar Colley ile 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak bu gol öncesinde top dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Beşiktaş taraftarları maç sonrası pozisyonu sosyal medyadan paylaştı. Videoda topu oyun alanı dışına çıkmadığını söyleyen Siyah Beyazlı taraftarlar maçı hakemine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"ASLINDA POZİSYON GOL"

Maçtan sonra pozisyonla ilgili konuşan Omar Colley, "Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Şenol Güneş, son anlarda berabere kaldıkları Pendikspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem hakkında konuşan Güneş, "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir" dedi.

"SÜRPRİZLER DE OLABİLİYOR"

Takımını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor, sürprizler olabiliyor. Bu da bugün bizim başımıza geldi. Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi" dedi.

"KONUŞURSAK AĞIR OLUR, BİLMİYORUM"

Mücadelenin hakemi hakkında da konuşan Güneş, "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir" ifadelerini kullandı.