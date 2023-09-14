Beşiktaş Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna katkıda bulunan Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeyle İnler, kulübe sportif işlerde yardımcı olacak ve tecrübesiyle futbolculara katkı sağlayacak. İhtiyaç duyulması durumunda sahada futbolcu olarak görev alacak olan İnler için kulüp, "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

HEM YÖNETİCİ HEM FUTBOLCU

Türk asıllı İsviçreli futbolcu, son olarak Adana Demirspor forması giymişti ve temmuz ayından beri hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Daha önce 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, siyah beyazlı kulüpte öncelikli olarak yönetici rolünü üstlenecek.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler! Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.