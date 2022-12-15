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Beşiktaş- Giresunspor golleri izle! Beşiktaş- Giresunspor golleri kim attı? Beşiktaş- Giresunspor maç özeti izle!

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Beşiktaş- Giresunspor golleri izle! Beşiktaş- Giresunspor golleri kim attı? Beşiktaş- Giresunspor maç özeti izle!

Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş ile Giresunspor karşılaştı. Futbolseverler ise arama motorlarında Beşiktaş- Giresunspor golleri izle! Beşiktaş- Giresunspor golleri kim attı? Beşiktaş- Giresunspor maç özeti izle! araması yaptı. Beşiktaş- Giresunspor golleri izle! Beşiktaş- Giresunspor golleri kim attı? Beşiktaş- Giresunspor maç özeti izle!

Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doyduYok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu

Süper Lig'de verilen arada Beşiktaş ile Giresunspor karşılaştı. Maçı takip edemeyen ve golleri tekrar izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş- Giresunspor golleri izle! Beşiktaş- Giresunspor golleri kim attı? Beşiktaş- Giresunspor maç özeti izle! sorularını araştırdı.

BEŞİKTAŞ- GİRESUNSPOR GOLLERİ!

Beşiktaş - Giresunspor maçı 5-3'lük skorla Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın gollerini 30. ve 46. dakikada Gedson atarken, 45. dakikada N'Koudou attı. Diğer goller ise 60 ve 86. dakikada Cenk'ten geldi.

Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho'dan gelirken 80. dakikada Doğan Can Davas'dan geldi. Giresunspor 90. dakikada Savicevic ile penaltıdan gol attı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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