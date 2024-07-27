BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER
Beşiktaş ve Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçının fotoğrafları paylaşıldı. Maçın önemli anları ve kareler bu fotoğraflarda yer alıyor. Futbol severler bu anları tekrardan yaşayabilecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda gerçekleştirildi. İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıktı ve maç boyunca heyecan dolu anlar yaşandı. Maçtaki önemli anlar ve maça dair detaylar merak ediliyor.