Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda gerçekleştirildi. İki takım da sahaya güçlü kadrolarıyla çıktı ve maç boyunca heyecan dolu anlar yaşandı. Maçtaki önemli anlar ve maça dair detaylar merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER