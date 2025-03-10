Beşiktaş Gaziantep maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Gaziantep golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Gaziantep maçı 2-1'lik Gaziantep FK üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Gaziantep maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Gaziantep maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gaziantep maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Gaziantep maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.