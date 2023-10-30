Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş-Gaziantep FK maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Beşiktaş-Gaziantep FK maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi ve Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FKhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

30-10-2023 BEŞİKTAŞ VS GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı, 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.