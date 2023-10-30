Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş-Gaziantep FK maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Beşiktaş-Gaziantep FK maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FK hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı şifresiz mi ve Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FKhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı, 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Beşiktaş-Gaziantep FK Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Beşiktaş ve Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.