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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'da oynanacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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