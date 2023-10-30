Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş - Gaziantep FK maçı oynanıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş - Gaziantep FK canlı maç anlatımı ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Gaziantep FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'da oynanacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.