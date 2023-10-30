Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i! BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Beşiktaş'ın 11'i
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın 11'i
Beşiktaş'ın 11'i! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın 11'i haberimizde...
Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.
Gaziantep FK; Nita, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Furkan, Maxim, Morais, Gradel, Dragus, Riascos.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda önemli eksikler bulunuyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.