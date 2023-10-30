Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i! BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş'ın 11'i! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep Fk'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, BJK - Gaziantep FK maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın 11'i haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK; Nita, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Furkan, Maxim, Morais, Gradel, Dragus, Riascos.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda önemli eksikler bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

GAZİANTEP FK SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

TAKIMIN YARISI YOK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.

KONUK TAKIMDA EKSİK YOK

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.