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BEŞİKTAŞ- GALATASARAY Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Futbolseverler, Süper Kupa maçı hakkındaki detayları merak ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Peki, Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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