Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir?
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21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin gündeminde BJK - GS derbisi yer alıyor. Arama motorlarında ise Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir? soruları araştırıldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarlar da bir araya gelerek takımlarını desteklemek için stadyuma ulaştı. Futbolseverler ise Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 -
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.