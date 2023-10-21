21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin gündeminde BJK - GS derbisi yer alıyor. Arama motorlarında ise Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir? soruları araştırıldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarlar da bir araya gelerek takımlarını desteklemek için stadyuma ulaştı. Futbolseverler ise Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? BJK - GS derbisi hangi kanalda, maç nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Trendyol Süper Lig

DEPLASMAN YASAĞI OLMAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

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RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

GS - BJK

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 -

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.