Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ile Galatasaray maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

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Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan. Sporseverler tarafasın maçın nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11'LER!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi