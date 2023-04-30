Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray ne zaman, saat kaçta?
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Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ile Galatasaray maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan. Sporseverler tarafasın maçın nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK GS maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş ve Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023