Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş –Galatasaray hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş ve Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenir? İşte detaylar...

Beşiktaş ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Beşiktaş ve Galatasaray maçının nerede yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş ve Galatasaray şifresiz canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11'LER!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.