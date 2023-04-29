Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Galatasaray maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Galatasaray maçı hakemi kim? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Galatasaray Maçı, 30 Nisan Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Beşiktaş ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.