Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?