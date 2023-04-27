Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? BJK GS maçı hangi gün?

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen kritik maç için gün sayıyor. Beşiktaş'ta oynanacak olan derbi için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?