Spor Toto Süper Lig'de büyük maç oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? BJK - GS maçı ne zaman? soruları aratılıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda olduğu merak edildi. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? BJK - GS maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı BeIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Maçın biletleri www.passo.com.tr sitesinden satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.