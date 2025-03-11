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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın detayları…

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Taraftarlar, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt arıyor. BJK - GS derbisi için maç saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçı tarih, saat ve yayın bilgileri…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

?Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisi, 30 Mart 2025 Pazar günü oynanacaktır.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç saati henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmamıştır.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi mücadelesinin beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması beklenmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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