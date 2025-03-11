Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Taraftarlar, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt arıyor. BJK - GS derbisi için maç saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçı tarih, saat ve yayın bilgileri…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

?Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisi, 30 Mart 2025 Pazar günü oynanacaktır.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç saati henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmamıştır.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi mücadelesinin beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması beklenmektedir.