Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI İZLE! BJK GS şifresiz İZLE! Beşiktaş ve Galatasaray canlı yayın!
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray canlı izleme linki!
Beşiktaş Galatasaray canlı izle! Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan. Sporseverler Beşiktaş-Galatasaray maçının canlı izleme linki araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle şifresiz! Beşiktaş-Galatasaray maçı CANLI izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray canlı izleme linki!
Beşiktaş ve Galatasaray maçı, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023