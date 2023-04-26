Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, satışa çıktı mı? Beşiktaş - Galatasaray maç bilet fiyatları ne? BJK - GS maç bileti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan maç ile ilgili detaylar ise araştırılıyor. 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan büyük maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş - Galatasaray maç biletleri satışta mı? Beşiktaş - Galatasaray maç bilet fiyatları ne?

Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği karşılaşmanın maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ise gündeme geldi. Arama motorlarında Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş - Galatasaray maç biletleri satışta mı? Beşiktaş - Galatasaray maç bilet fiyatları ne? sorularına yanıt aranıyor. İşte BJK - GS maç biletleri hakkında merak edilenler!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Maçın biletleri www.passo.com.tr sitesinden satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?