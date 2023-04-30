Beşiktaş–Galatasaray MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş –Galatasaray maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ile Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş –Beşiktaş MAÇ SONUCU! Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş –Galatasaray maç sonucu ne? İşte detaylar...

Beşiktaş – Galatasaray MAÇ SONUCU! Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BeşiktaşGalatasaray maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Beşiktaş ile Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaşmaçı kaç kaç bitti? Beşiktaş –Galatasaray maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11'LER!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ SONUCU!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.