Beşiktaş - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş Galatasaray maçı özeti izle! BJK GS maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş ve Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş -Galatasaray maç özeti! Beşiktaş Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Beşiktaş - Galatasaray maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ile Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler BeşiktaşGalatasaray maç özeti! BeşiktaşGalatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, BeşiktaşGalatasaray maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11'LER!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ SONUCU NE?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 1 kanallarından yayınlanacaktır.