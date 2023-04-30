Beşiktaş-Galatasaray ilk 11'ler! BJK-GS maçı ilk 11'ler kimler? Beşiktaş ve Galatasaray maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray ilk 11'ler! Beşiktaş-Galatasaray maç kadrosu ilk 11 kim? İşte detaylar...

Beşiktaş- Galatasaray maç kadrosu! Beşiktaş ile Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ve Galatasaray maçına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Beşiktaş ve Galatasaray maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Beşiktaş Galatasaray maç kadrosu!

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11'LER!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi