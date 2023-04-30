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Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

İşte Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler;

BEŞİKTAŞ

MERT

ROSIER

SAISS

COLLEY

MASUAKU

SALİH

AMİR

GEDSON

REDMOND

CENK

ABOUBAKAR

GALATASARAY

MUSLERA

BOEY

NELSSON

ABDÜLKERİM

DUBOIS

TORREIRA

OLIVEIRA

BARIŞ ALPER

MERTENS

KEREM

ICARDI

30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş- Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Galatasaray Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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