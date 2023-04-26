Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti. Peki, Beşiktaş Galatasaray hakemi kim oldu? Beşiktaş Galatasaray derbi hakemi yapay zeka ile mi seçilecek?

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Siyah beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile yapacağı derbi maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti. Peki, Beşiktaş Galatasaray hakemi kim oldu?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY HAKEMİ KİM OLDU?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları" yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.