BEŞİKTAŞ - GALATASARAY derbisinde hava nasıl olacak? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı mı? Derbi ne zaman?BEŞİKTAŞ - GALATASARAY derbisinde hava nasıl olacak? Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçında, maç saatinde hava sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 9 dereceyi gösterecek.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Süper Lig'in 28'inci haftasında derbinin hameki belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.