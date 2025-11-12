Beşiktaş GAİN Trento maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

Eurocup sahnesinde Beşiktaş GAİN ile İtalya temsilcisi Energia Trento karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise maçın ne zaman başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz şekilde izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ GAİN – ENERGIA TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Eurocup heyecanı bu hafta Beşiktaş GAİN ile İtalya temsilcisi Energia Trento arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN, FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde canlı olarak takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN – ENERGIA TRENTO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Energia Trento arasındaki mücadele, 12 Kasım Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Eurocup kapsamında oynanacak Beşiktaş GAİN – Energia Trento karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN, sahasında İtalyan ekibi Energia Trento'yu konuk edecek. Zorlu mücadele, İstanbul'daki BJK Fibabanka Arena'da oynanacak.