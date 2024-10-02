Beşiktaş Frankfurt muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?

Beşiktaş, grup aşamasının ikinci maçında sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Frankfurt muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var?

BEŞİKTAŞ – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasındaki zorlu mücadele, 3 Ekim 2024 Perşembe günü, Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Joao Mario, Milot Rashica, Rafa Silva, Ciro Immobile

Eintracht Frankfurt: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbolseverler, heyecan dolu maçı bu kanaldan takip edebilecek.