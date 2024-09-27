Beşiktaş Fibabanka ve Hapoel Sholomo Tel Aviv arasındaki BKT EuroCup maçının nerede oynanacağı konusu, basketbol dünyasında ve taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırdı. İlk olarak İstanbul'da oynanması planlanan bu karşılaşma, güvenlik ve diplomatik gerekçelerle farklı bir ülkeye taşınmak zorunda kaldı. İsrail temsilcisi Hapoel Sholomo Tel Aviv'in Türkiye'ye gelmeyeceği resmen açıklanırken, basketbolseverler maçın hangi şehirde ve hangi koşullarda oynanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor!

BEŞİKTAŞ FİBABANKA- TEL AVIV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'taki rakibi olan İsrail temsilcisi Hapoel Sholomo Tel Aviv, planlanan karşılaşma için İstanbul'a gelmeme kararı aldı. Turnuvanın 3. haftasında 9 Ekim Çarşamba günü oynanması planlanan maç, güvenlik ve diplomatik gerekçelerle başka bir ülkeye taşındı.

İSRAİL, TÜRKİYE'YE NEDEN GELMİYOR?

BKT EuroCup yetkilileri, karşılaşmanın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağını duyurdu. Turnuvanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri göz önünde bulundurularak, karşılaşmanın yer değişikliği kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklamayla birlikte, hem güvenlik kaygıları hem de iki ülkenin diplomatik ilişkileri doğrultusunda böyle bir kararın alındığı vurgulandı.

Bu gelişme, hem Beşiktaş taraftarları hem de basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da oynanması beklenen maçın, Sırbistan'a taşınması, taraftarlar için hayal kırıklığı yaratsa da organizasyonun güvenliği ön planda tutarak böyle bir değişiklik yapması dikkat çekti.

Belgrad'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları hızla devam ederken, Beşiktaş Fibabanka ve Hapoel Sholomo Tel Aviv takımları, turnuvanın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Taraftarlar ise maçı televizyon ekranlarından takip edecek ve heyecanlı mücadeleyi uzaktan da olsa desteklemeye devam edecekler.