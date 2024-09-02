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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü!

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Türkiye'nin önde gelen futbol kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Üç büyüklerin hangi takımlarla eşleştiği ve maçların ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 25 Eylül'de sahasında PAOK ile oynayacak. Sarı-lacivertliler ise 26 Eylül'de iç sahada Union Saint Gilloise'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise ilk maçlarına deplasmanda Ajax karşısında çıkacak. 2., 5. ve 8. hafta maçlarının tamamı aynı gün oynanacak. Futbolseverler, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve fikstürü hakkında detayları merak ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK
  • 3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)
  • 23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg
  • 7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham
  • 28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)
  • 12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)
  • 21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev
  • 30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)

Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü!

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise
  • 3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)
  • 24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United
  • 7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)
  • 28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)
  • 11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
  • 23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon
  • 30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)
  • Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)
  • 3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
  • 24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)
  • 6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö
  • 28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv
  • 12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
  • 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club
  • 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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