Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 25 Eylül'de sahasında PAOK ile oynayacak. Sarı-lacivertliler ise 26 Eylül'de iç sahada Union Saint Gilloise'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise ilk maçlarına deplasmanda Ajax karşısında çıkacak. 2., 5. ve 8. hafta maçlarının tamamı aynı gün oynanacak. Futbolseverler, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve fikstürü hakkında detayları merak ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK

3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)

23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham

28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)

12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)

21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)

Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise

3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)

24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)

28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)

11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ