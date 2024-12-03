Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede her iki takım da rakibini mağlup edip zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı, 07 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

BJK - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BJK - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş : Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.