Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede her iki takım da rakibini mağlup edip zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı, 07 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

BJK - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BJK - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş : Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
img

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan'ın Esad'a kritik bir çağrısı var
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.