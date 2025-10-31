Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11'de kimler başlayacak?

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Ligde şampiyonluk yarışının seyrini etkileyecek derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda puan kayıplarını telafi etmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye Dolmabahçe'de ev sahipliği yapacak olan siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltma hedefinde olacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, son maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken; Domenico Tedesco'nun öğrencileri Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe 22 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 19 puanla dördüncü sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Siyah-beyazlılar sahaya Ersin, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Gökhan, Ndidi, Cerny, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Rafa Silva ve Tammy Abraham on biriyle çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta orta saha hattında Ndidi'nin performansı belirleyici olurken, ileri uçta Tammy Abraham gol yollarında sorumluluk üstlenecek.

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun muhtemel 11'i Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Alvarez, Asensio, İsmail, Kerem, Nene ve En Nesyri şeklinde olacak. Sarı-lacivertlilerde Asensio ve Kerem'in hücum hattındaki organizasyonları, deplasmanda alınacak sonuç açısından kritik önem taşıyor.

