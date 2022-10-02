Bu akşam Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler maçın spikeri kim merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı spikeri kim? BJK FB maç spikeri kim? Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim anlatıyor?

BJK - FB maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı spikeri kim? Bu akşam Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler maçın spikeri kim merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaşmaçı spikeri kim? BJK FB maç spikeri kim? Fenerbahçe Beşiktaşmaçını kim anlatıyor? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.