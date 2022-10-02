Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? DERBİ SAAT KAÇTA? BJK - FB maçı saat kaçta?

Bu akşam Beşiktaş kendi evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç öncesi maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler derbi saat kaçta merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? Bugünkü derbi saat kaçta başlayacak sorusu futbolseverler tarafından yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alırken maça saatler kala BJK - FB maçı saat kaçta? ve maç hakkında diğer detaylar haberimizde...

BJK - FB maçı nerede oynanacak? Derbi kimin sahasında oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? Bu akşam Beşiktaş kendi evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç öncesi maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler derbi saat kaçta merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlıyor? Bugünkü derbi saat kaçta başlayacak sorusu futbolseverler tarafından yanıtı en çok merak edilenler arasında yer alırken maça saatler kala BJK - FB maçı saat kaçta? ve maç hakkında diğer detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak.