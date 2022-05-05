Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - FB maçı şifresiz mi? BJK FB derbi ne zaman, bu hafta mı?

Türkiye Spor Toto Süper lig derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İstanbul derbisinde iki köklü kulüp oynayacakları maçı Beşiktaş Şükrü Saraçoğlu stadında oynayacaklar. Türk ve Başka ülkelerdeki sporseverlerin gözü bu derbide! Derbide sakat olan oynayamayacak futbolcular kim? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - FB maçı şifresiz mi? detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 5 Mayıs 2022'de saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı şifreli bir şekilde Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.

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