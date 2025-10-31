Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe sahne alıyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saati ile karşılaşmanın hangi kanalda ve şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, Pazar günü mü?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in dev karşılaşması Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı şifreli olarak televizyon ve internet üzerinden izleyebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebilmektedir. Ayrıca kanal, Türksat uydusu üzerinden ve Bein Connect platformu aracılığıyla internetten canlı yayın yapmaktadır. Maç yayını şifreli şekilde gerçekleştirilecektir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak öne çıkan bu karşılaşma, büyük bir heyecanla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Derbinin başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Mücadele öncesinde Bein Sports ekranlarında canlı bağlantılar ve maç önü değerlendirmeleri yer alacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta, tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.