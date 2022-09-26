Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var

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BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında Vodafone Park stadyumunda oynanacak mücadele 2 Eylül Pazar günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki mücadele 2 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.